К счастью, никто не пострадал. Правда, несколько автомобилей остались под завалами.

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Что происходит у Думы

Машины, конечно, получили существенные повреждения. При падении конструкций пострадало служебное авто из управления делами президента, сообщает РБК.

На место инцидента прибыли спасатели. Устраняют последствия и начали проверку.

Очевидцы показали видео обвалов.

Масштабные пожары в Москве

В феврале 2021 года в Москве произошел пожар на складе лаков и красок. Площадь возгорания достигла 1 тысячи квадратных метров. Конструкция здания уже частично обвалилась – не выдержала крыша. Среди пострадавших были и дети.

Другой пожар произошел в Москве 19 июня. На Лужнецкой набережной загорелся склад пиротехники. Очевидцы сообщали о множественных взрывах и высоком столбе дыма. К тушению привлекали авиацию.