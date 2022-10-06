Инцидент произошел у комплекса "Федерация" в "Москва Сити". Как пишут российские СМИ, возле "Федерации" загорелись сразу два автомобиля, сообщает 24 канал.

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В результате пожара взорвалось авто

Очевидцы происшествия заявляют о поджоге, после которого произошел взрыв. В частности, рядом с местом происшествия видели бегущего с канистрами человека. Сообщается, что поджигатель бросал в машину что-то похожее на бутылки или петарды.

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Также очевидцы рассказали, что рядом с взорванными машинами мужчина кричал антивоенные лозунги. Мужчина стоял всего в 25 метрах от входа в "Федерацию".

Российские СМИ пишут, что поджигателя уже задержала полиция.

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