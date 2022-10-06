Інцидент стався біля комплексу "Федерація" у "Москва Сіті". Як пишуть російські ЗМІ, біля "Федерації" загорілися відразу два автомобілі, повідомляє 24 канал.

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Унаслідок пожежі вибухнуло авто

Очевидці події заявляють про підпал, після якого стався вибух. Зокрема, поряд із місцем події бачили людину, яка тікала з каністрами. Повідомляється, що палій кидав у машину щось схоже на пляшки чи петарди.

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Також очевидці розповіли, що поряд із підірваними машинами чоловік кричав антивоєнні гасла. Чоловік стояв всього за 25 метрів від входу до "Федерації".

Російські ЗМІ пишуть, що палія вже затримала поліція.

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