Інцидент стався біля комплексу "Федерація" у "Москва Сіті". Як пишуть російські ЗМІ, біля "Федерації" загорілися відразу два автомобілі, повідомляє 24 канал.

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Унаслідок пожежі вибухнуло авто

Очевидці події заявляють про підпал, після якого стався вибух. Зокрема, поряд із місцем події бачили людину, яка тікала з каністрами. Повідомляється, що палій кидав у машину щось схоже на пляшки чи петарди.

У Москві палій підпалив автівки: відео

Також очевидці розповіли, що поряд із підірваними машинами чоловік кричав антивоєнні гасла. Чоловік стояв всього за 25 метрів від входу до "Федерації".

Російські ЗМІ пишуть, що палія вже затримала поліція.

У Росії триває часткова мобілізація

21 вересня лідер Кремля Владімір Путін оголосив так звану часткову мобілізацію в Росії. У рамках мобілізації планують призвати 300 тисяч людей. Та ЗМІ інформують, що Кремль доручив мобілізувати у 2,5 раза більше чоловіків, ніж оголошували.

Росіяни намагаються уникнути війни, тому тікають зі своєї країни. Станом на 4 жовтня повідомлялося, що з Росії вже втекли близько 700 тисяч росіян.

Призов у Росії відбувається методом облав. Практично все чоловіче населення призовного віку силоміць доставляють у військкомати. При цьому росіяни проводять мобілізацію у віддалених районах.

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