В Москве во время протестов загорелось полицейское авто: детали, фото
У Вознесенского переулка в Москве во время протестов 31 января загорелась полицейская машина. Пока не известно, что вызвало пожар, однако его уже удалось потушить.
Источник: ТАСС
Автомобиль полиции загорелся в Тверском районе Москвы, сообщили в экстренных службах. Произошел инцидент вблизи дома в Вознесенском переулке, 20.
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Вспыхнуло полицейское авто: что известно
Служебная машина полиции Ford Transit загорелась на парковке,
- говорится в сообщении.
Сейчас причины возгорания неизвестны, в частности, причастны ли к этому протестующие. Однако спасатели заявляют, что огонь удалось потушить, пострадавших нет.
В Москве загорелось полицейское авто / Телеграмм Lepra
Машину потушили, никто не пострадал / Телеграмм Baza
Протесты в России: коротко
- Первые акции протеста в поддержку Алексея Навального в российских городах прошли 23 января. Тогда на улицы вышло более 100 тысяч россиян.
- Уже 31 января люди снова собрались протестовать. Сейчас известно о почти 3 тысячах задержанных.
- На этот раз силовики используют против активистов не только дубинки, но и слезоточивый газ, электрошокеры и даже табельный пистолет.
- Подробнее о том, что происходит в России, читайте здесь.
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