У Москві під час протестів спалахнуло поліцейське авто: деталі, фото
Біля Вознесенського провулку в Москві під час протестів 31 січня загорілася поліцейська автівка. Наразі не відомо, що спричинило пожежу, однак її вже вдалося загасити.
Джерело: ТАСС
Автомобіль поліції загорівся у Тверському районі Москви, повідомили в екстрених службах. Трапився інцидент поблизу будинку у Вознесенському провулку, 20.
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Спалахнуло поліцейське авто: що відомо
Службова машина поліції Ford Transit загорілася на парковці,
– йдеться у повідомленні.
Наразі причини займання невідомі, зокрема, чи причетні до цього протестувальники. Однак рятувальники заявляють, що вогонь вдалося згасити, постраждалих немає.
У Москві спалахнуло поліцейське авто / Телеграм Lepra
Машину загасили, ніхто не постраждав / Телеграм Baza
Протести у Росії: коротко
- Перші акції протесту на підтримку Олексія Навального в російських містах пройшли 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян.
- Вже 31 січня люди знову зібралися протестувати. Наразі відомо про майже 3 тисячі затриманих.
- Цього разу силовики використовують проти активістів не лише кийки, але й сльозогінний газ, електрошокери та навіть табельний пістолет.
- Детальніше про те, що відбувається у Росії, читайте тут.
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