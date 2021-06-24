В Москве жестоко избили ребят за крики "Россия – для русских": видео

В Москве прохожие набросились на скинхедов, которые выкрикивали лозунги "Россия – для русских! Москва – для москвичей!". Словесная перепалка едва не закончилась трагически, у одного из ребят был пистолет.

На обнародованных в сети кадрах видно, как 4 ребят идут по улице и выкрикивают расистские кричалки.

Важно Россия по своей сути колониальная держава, – Казанский

И вдруг на них набросились прохожие. После словесной перепалки началась драка. Мужчины сражались не только руками, но и наносили удары ногами. В конце концов у одного из скинхедов оказался пистолет.

Драка продолжалась довольно долго. Большинство прохожих не лезли разнимать парней, ведь боялись попасть под горячую руку.

В российских ведомствах пока никак не прокомментировали инцидент.

В Москве вспыхнула драка после криков "Россия – для русских": смотрите видео