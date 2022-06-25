Москву бесит то, что Украина будет в ЕС, 30 лет ее стараний – в помойку, – Кулеба

Россия 30 лет распространяла нарратив, что наше государство не нужно ЕС. Поэтому Москву безумно злит, что, несмотря на ее старания, уже весь мир признал европейскую перспективу Украины.

Такое мнение высказал 24 июня министр иностранных дел Алексей Кулеба, комментируя предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его включение в национальном телемарафоне.

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Мы отрываем последние веревки, – Кулеба

Министр отметил, что, прежде всего, эти десятилетия пропаганда Кремля делала все, чтобы удержать нас в своем поле влияния. Она постоянно доказывала, что в Европе нас не ждут. Однако сейчас все путинские приспешники не слишком активно выражают недовольство.

Их слабость в реакции наиграна. На самом деле, Москву бесит тот факт, что Украина будет членом Европейского Союза. 30 лет нас кормили российским нарративом, что Украина никому не нужна, что мы должны об этом забыть и развернуться к России. Эти 30 лет – просто в помойку,

– сказал глава МИД.

Он подчеркнул, что теперь уже нет никаких сомнений, что наше государство следует членству в Евросоюзе. По его мнению, сейчас мы "отрываем последние веревки, которыми нас связывала Россия".

Какие преимущества в кандидатстве ЕС для Украины

Европейский совет предоставил Украине официальный статус кандидата 23 июня. Это не просто юридически закрепило начало вступления в ЕС, но и позволило нашему государству гораздо быстрее реформироваться.

Кандидатство в ЕС предоставляет Украине имиджевые, финансовые и гуманитарные преимущества. Поэтому теперь, когда Союз будет инвестировать в наше послевоенное восстановление, все его члены будут понимать, что вкладывают деньги в благосостояние потенциального члена своего объединения. Следовательно, с момента предоставления этого статуса мы перестали быть для Европы третьей страной.

Что касается инвестирования, то важным моментом является то, что теперь Украине будет доступен трастовый фонд солидарности, а также другие фонды ЕС. Речь идет о сотнях миллиардов евро. Но эти деньги будут точно идти именно на то, на что они выделены, потому что будет происходить ряд антикоррупционных и других реформ. Важно, что за выполнением перестройки страны будет следить Европейская комиссия. Детальнее о преимуществах, которые получила Украина – по ссылке.

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