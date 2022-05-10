Москву начинает топить ее главный священный "миф"

В Москве состоялся позорный парад убийц с уцелевшими остатками военной техники. Ни тяжелых огнеметных систем залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", ни зенитного комплекса "Панцирь-С", ни машин инженерной системы дистанционного минирования "Замедление", ни авиации.

Парад мародеров

Им нечего праздновать. Россияне смогли победить разве что наворованные стиральные машинки – именно их нужно было везти по улицам города вместе с цинковыми гробами своих солдат.

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Путин так и не объявил об официальном начале войны и всеобщей мобилизации. Видимо, пропагандистский патриотизм все же не так сильно кормит голодных россиян, потерявших рабочие места, курс рубля, продовольственные запасы, а иногда и кормильцев. А вместо обещанных 100 тысяч евро компенсации за убитого солдата, русские вдовы получают 10 тысяч рублей.

Впрочем, Россия осталась одинока не только на майском параде – стальной занавес между РФ и остальным миром затягивается все теснее. Когда человечество семимильными шагами идет к технологической сингулярности, в России наблюдается регресс цивилизации как в технической, так и в гуманистической плоскостях.

Личина "русского мира"

Сегодня "русский мир" у всего цивилизованного мира ассоциируется не с душой, поэзией или театром, а с резней в Буче, уничтожением Мариуполя, убийством сотен детей. Вот это настоящее лицо "русского мира", которое показала не только политическая верхушка и армия России, но и так называемая культурная интеллигенция, которая не гнушается выступать под Zвастическими флагами.

У граждан России был один шанс сохранить лицо и обеспечить себе нормальное будущее – выступить против вооруженной агрессии и оккупации Крыма в 2014 году. Сейчас в РФ сгибаются столбы государственности – русский язык, православие и миф о победе.

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"Мы победили в войне", "война – это плохо" – говорили они десятки лет. Даже сейчас Путин не решился объявить о войне, потому что россияне не могут быть агрессорами и проигравшими – только "специальная операция". Моральное и фактическое право на победу остается за Украиной и ее союзниками. Накрученный многолетней пропагандой символизм даты "9 мая" начинает топить Москву.

Цветы увянут, ботокс вытечет из щек Путина, медийные пропагандисты окажутся за решеткой, и россиянам придется посмотреть в зеркало "русской души", где величие окажется дешевой декорацией собственного безобразного отражения "портрета дориана грея".

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