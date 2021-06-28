Москву накрыла тьма: разрушительный ураган снес крыши и повырывал деревья – жуткие видео
Источник:24 канал
Столицу России 28 июня накрыл настоящий ураган – с ливнем и шквальным ветром. Стихия посносила крыши, повырывала деревья и затопила улицы.
Последнюю неделю в Москве было очень жарко, осадки обходили город, а температура воздуха прогревалась до +35 градусов.
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Москвой пронесся ураган
Однако 28 июня в столицу страны-оккупанта пришла непогода. Москву буквально накрыла тьма, прошел сильный ливень, который сопровождал шквальный ветер. В городе ощутимо похолодало.
В результате ливневые канализации не могут справиться с огромным количеством воды. Машины не едут, а плывут по улицам.
В районе Новокосино ветер сдул утеплитель со стройки, развеяв его по окружающей территории. Кроме того, пострадали десятки деревьев, которые стихия повалила наземь.
А на улице Правды сорвало крышу – она упала на припаркованные машины, люди не пострадали.
Столицу России накрыла непогода: смотрите видео
Крыша упала на припаркованные машины: смотрите видео (содержит нецензурную лексику)
Ливни прошли и в Подмосковье
В Раменском районе строительный кран упал на проезжую часть. Также сильные осадки накрыли Жуковский район, города Люберцы и Коломну.
В результате непогоды упал строительный кран: видеоСправка. Осадки в Москве и вокруг нее прогнозируют до конца суток 28 июня.
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