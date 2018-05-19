Москву затопило после сильных дождей: ненастье сняли на видео
В Москве 18 и 19 мая после сильных ливней затопило некоторые подземные переходы и автомобильные дороги. Улицы города буквально утопают в воде, а лестница в подземный переход превратилась в "водопад".
Кадрами московских улиц после дождя делятся пользователи социальных сетей.
Информационный центр транспортного комплекса Москвы попросил водителей отказаться от личных автомобилей из-за непогоды.
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Российские СМИ сообщают, что в Москве за минувшие сутки выпало более 40% месячной нормы осадков.
Бригады "Мосводостока" продолжают в круглосуточном режиме дежурить из-за дождя в Москве, оперативно реагируя на все заявки, которые поступают.
Смотрите видео с затопленной Москвы:
Смотрите видео последствий непогоды в Москве: