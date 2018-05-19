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Москву затопило после сильных дождей: ненастье сняли на видео

232 Читати новину українською
Ливни в Москве
Ливни в Москве / Иллюстративное фото

В Москве 18 и 19 мая после сильных ливней затопило некоторые подземные переходы и автомобильные дороги. Улицы города буквально утопают в воде, а лестница в подземный переход превратилась в "водопад".

Кадрами московских улиц после дождя делятся пользователи социальных сетей.

Информационный центр транспортного комплекса Москвы попросил водителей отказаться от личных автомобилей из-за непогоды.

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Российские СМИ сообщают, что в Москве за минувшие сутки выпало более 40% месячной нормы осадков.

Бригады "Мосводостока" продолжают в круглосуточном режиме дежурить из-за дождя в Москве, оперативно реагируя на все заявки, которые поступают.

Смотрите видео с затопленной Москвы:

Смотрите видео последствий непогоды в Москве:

 

Щас поедем! Пересечение Ленинского и Кравченко.

Публикация от Alexey Novikov (@novoxudonosor)

 

Вот такой дождик #ливеньвмоскве

Публикация от Виктория И Таисия (@viktoriiaitaisiia)

 

Теги: Москва Новости России Чрезвычайное происшествие Стихийный бедствия
Источник: 24 Канал
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