Москву затопило після сильних дощів: негоду зняли на відео
У Москві 18 та 19 травня після сильних злив затопило деякі підземні переходи та автомобільні дороги. Вулиці міста буквально потопають у воді, а одні зі сходів у підземний перехід перетворилася на "водоспад".
Кадрами московських вулиць після дощу діляться користувачі соціальних мереж.
Інформаційний центр транспортного комплексу Москви попросив водіїв відмовитися від особистих автомобілів через негоду.
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Російські ЗМІ повідомляють, що у Москві за минулу добу випало більше 40% місячної норми опадів.
Бригади "Мосводостока" продовжують у цілодобовому режимі чергувати через дощ у Москві, оперативно реагуючи на всі заявки, що надходять.
Дивіться відео із затопленої Москви:
Дивіться відео наслідків негоди у Москві: