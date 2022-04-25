Мост был заминирован, но Украине противостояли превосходящие в 15 раз силы, – ВСУ о Чонгаре

Российским оккупантам во время полномасштабного наступления удалось прорваться из оккупированного Крыма на Юг Украины. Враг прошел через поселок Чонгар, хотя мост, соединяющий оккупированный Крым и материковую Украину, был заминирован.

В Генштабе ВСУ впервые прокомментировали заминирование Чонгара

В пресс-службе Генштаба ВСУ опровергли слухи о якобы "незаминировании" Чонгара. Именно через этот перешеек российские оккупанты совершили наступление на Юге.

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В Генштабе ВСУ отметили, что мост был заминирован, но украинским военным противостояли превосходящие в 15 раз силы российского противника.

Сообщается, что выводы о правомерности принимаемых решений в ходе боевых действий будут сделаны после их завершения.

Позиция у нас простая. Герои должны получать награды. Оккупанты и их прихвостни – сидеть за решеткой. А пока продолжаем работать на победу,

– заявили в Генштабе ВСУ.

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