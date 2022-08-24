Мост через Каховскую ГЭС – весь в дырах: в сети показали видео результатов работы ВСУ

Состояние моста через Каховскую ГЭС плачевное – мост непригоден для проезда, весь в дырах. Российские оккупанты не смогут переправлять по нему технику.

Мост через Каховскую ГЭС филигранно поврежден

Сегодня, 24 августа, ВСУ в очередной раз ударили по мосту через Каховскую ГЭС в Херсонской области. Актуальное видео состояния моста опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.

Подробности Подтверждены значительные повреждения мостов Антоновского и через Каховскую ГЭС: отчет ОК "Юг"

В подписи к видео указано, что это состояние моста сегодня.

ВСУ разрушают пути отступления оккупантов

Предварительно руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк отмечала, что мост через Каховскую ГЭС является достаточно сложным сооружением.

Украинские артиллеристы пытались "филигранно" обстреливать мост, чтобы оккупанты не могли использовать его в своих целях. И, похоже, у них это получилось.

Повреждения говорят сами за себя.

Ранее украинские военные также нанесли удар по Антоновскому мосту в тот момент, когда по нему двигалась колонна российской техники с боеприпасами.

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