Мост через Каховскую ГЭС – весь в дырах: в сети показали видео результатов работы ВСУ
Источник:Андрей Цаплиенко
Состояние моста через Каховскую ГЭС плачевное – мост непригоден для проезда, весь в дырах. Российские оккупанты не смогут переправлять по нему технику.
Мост через Каховскую ГЭС филигранно поврежден
Сегодня, 24 августа, ВСУ в очередной раз ударили по мосту через Каховскую ГЭС в Херсонской области. Актуальное видео состояния моста опубликовал военный журналист Андрей Цаплиенко.
Подробности Подтверждены значительные повреждения мостов Антоновского и через Каховскую ГЭС: отчет ОК "Юг"
В подписи к видео указано, что это состояние моста сегодня.
ВСУ разрушают пути отступления оккупантов
Предварительно руководительница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталии Гуменюк отмечала, что мост через Каховскую ГЭС является достаточно сложным сооружением.
Украинские артиллеристы пытались "филигранно" обстреливать мост, чтобы оккупанты не могли использовать его в своих целях. И, похоже, у них это получилось.
Повреждения говорят сами за себя.
Ранее украинские военные также нанесли удар по Антоновскому мосту в тот момент, когда по нему двигалась колонна российской техники с боеприпасами.
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