Проезд по мосту через реку Ирпень с 3 ноября открыт в обе стороны на трассе М-06 Киев – Чоп. Восстановление моста началось после полной деоккупации Севера Украины.

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Восстановление моста началось после освобождения Севера

Заместитель руководителя главы ОП Кирилл Тимошенко сообщил, что менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд моста.



В Стоянке восстановили мост через реку Ирпень / Фото Мининфраструктуры

После этого в мае возобновили движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начали капитальное восстановление правой части разрушенного моста. Теперь мост полноценно заработал.



Восстановленный мост через реку Ирпень / Фото Мининфраструктуры

Министр инфраструктуры Александр Кубраков отметил , что этот мост стал существенным препятствием для планов оккупантов "взять Киев за три дня".

Украина будет восстанавливать инфраструктуру за средства России

В Европейском Союзе из - за войны России против Украины заморожены активы 90 российских лиц . С начала полномасштабного вторжения в ЕС уже заморозили более 17 млрд евро российских активов.

Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс недавно высказался о том, что эти средства следует направить на послевоенное восстановление Украины.

Президент Владимир Зеленский в августе назвал приблизительную сумму , которая будет необходима Украине для восстановления. Речь идет о 600 – 800 миллиардах долларов.

Министр финансов Украины Сергей Марченко сообщал, что для послевоенного восстановления Украины необходим бюджет - около 38 миллиардов долларов в год.

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