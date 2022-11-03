Проїзд мостом через річку Ірпінь з 3 листопада відкрито в обидві сторони на трасі М-06 Київ – Чоп. Відновлення мосту розпочалося після повної деокупації Півночі України.

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Відновлення мосту розпочалося після звільнення Півночі

Заступник керівника глави ОП Кирило Тимошенко повідомив, що менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту.



У Стоянці відновили міст через річку Ірпінь / Фото Мінінфраструктури

Після цього у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту. Тепер міст повноцінно запрацював.



Відновлений міст через річку Ірпінь / Фото Мінінфраструктури

Міністр інфраструктури Олександр Кубраков зазначив, що цей міст став суттєвою перешкодою для планів окупантів "взяти Київ за три дні".

Україна відновлюватиме інфраструктуру за кошти Росії

У Європейському Союзі через війну Росії проти України заморожені активи 90 російських осіб. З початку повномасштабного вторгнення в ЄС вже заморозили понад 17 мільярдів євро російських активів.

Комісар ЄС з питань юстиції Дідьє Рейндерс нещодавно висловився про те, що ці кошти варто спрямувати на післявоєнне відновлення України.

Президент Володимир Зеленський у серпні назвав приблизну суму, яка буде необхідна Україні на відновлення. Йдеться про 600 – 800 мільярдів доларів.

Міністр фінансів України Сергій Марченко повідомляв, що для післявоєнної відбудови України необхідний бюджет — близько 38 мільярдів доларів на рік.

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