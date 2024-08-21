СМИ писали, что оккупанты могут оказаться зажатыми между рекой Сейм и украинской границей. Ведь Украина уничтожила третий мост через реку Сейм в Курской области 19 августа.

Смотрите также Курская операция – удар по репутации Кремля: в NYT проанализировали, как быстро оправится враг

Как выглядит атакованный ВСУ мост

Карижский мост Глушковского района Курской области. Сверхвысокое разрешение показывает повреждения моста через Сейм возле Карижа,

– заявил OSINT-аналитик.

Он пояснил, что мост уничтожен не полностью, однако добавил: "Мне интересно, может ли какое-то тяжелое оборудование пересечь этот мост. По-моему, это было бы рискованно".



Спутниковые фото атакованного моста в Кариже / Фото MT Anderson

OSINT-аналитик отметил, что спутниковые фото сделаны 20 августа 2024 года, а об атаке на третий мост стало известно 19 августа.

Кстати, перед этим ВСУ атаковали:

18 августа – мост в районе села Званное;

16 августа – мост в Глушково.

Стоит заметить, что после атаки ВСУ на три моста в окружении в Глушковском районе могут быть 700 квадратных километров. Также СМИ писали, что в окружении могли оказаться 700 российских оккупантов.