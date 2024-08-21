ЗМІ писали, що окупанти можуть опинитись затиснутими між річкою Сейм та українським кордоном. Адже Україна знищила третій міст через річку Сейм у Курській області 19 серпня.

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Який вигляд має атакований ЗСУ міст

Карижський міст Глушковського району Курської області. Надвисока роздільна здатність показує пошкодження мосту через Сейм біля Карижа,

– заявив OSINT-аналітик.

Він пояснив, що міст знищений не повністю, проте додав: "Мені цікаво, чи може якесь важке обладнання перетнути цей міст. По-моєму, це було б ризиковано".



Супутникові фото атакованого моста у Карижі / Фото MT Anderson

OSINT-аналітик зазначив, що супутникові фото зроблені 20 серпня 2024 року, а про атаку на третій міст стало відомо 19 серпня.

До речі, перед цим ЗСУ атакували:

18 серпня – міст у районі села Званне;

16 серпня – міст у Глушковому.

Варто зауважити, що після атаки ЗСУ на три мости в оточенні в Глушківському районі можуть бути 700 квадратних кілометрів. Також ЗМІ писали, що в оточенні можуть опинитись 700 російських окупантів.

Третій міст через річку Сейм на Курщині зазнав ушкоджень, – перші супутникові фото