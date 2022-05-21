Мосты через Ингулец заминированы: как окупанты на Херсонщине готовятся к контрнаступлению ВСУ
Оккупанты готовятся к контрнаступлению Вооруженных Сил Украины, в том числе и на Херсонщине. Российские захватчики пытаются укрепляться.
Кроме того, они активно заменяют мосты. Об этом 24 канала рассказал херсонский активист Владимир Молчанов.
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Заминировали мосты через Ингулец
По его словам, российские военные фактически прекратили пропуск и перевозчиков, совершавших коммерческие рейсы; и волонтеров, которые пытались завезти в Херсонскую область критически важные товары, в частности медицинские средства.
Оккупанты заменяли мосты через Ингулец. Река становится линией фронта – вдоль от села Ивановка возле Высокополья и до Снегиревки,
– заметил Молчанов.
Он объяснил, что так захватчики растянули линию фронта. Ее активно проходят, расставляют свои блокпосты.
Молчанов рассказал о ситуации в Херсонской области: смотрите видео
"Большая часть присутствующих кафиров стоит на блокпостах, а не на линии фронта, занимаются оккупационной службой, контролем местного населения, но не обороной", – сказал активист.
Качество этих кафиров, как он отметил, довольно низкое – это преимущественно мобилизованные боевики, плохо вооруженные.
ВСУ не будет сложно расправиться
Несмотря на минирование, инженерные укрепления, если Украина получит преимущество в артиллерии, средствах корректировки артиллерийского огня, расправиться с ними будет несложно на тех дорогах.
Наступление, конечно, будет медленным – из-за необходимости разминирования. Оккупанты минуют не только берега Ингульца и мосты, но и полевые дороги,
– объяснил волонтер.
Он отметил, что Украина сможет уничтожить всех оккупировавшихся захватчиков, когда ей поставят необходимое количество артиллерии для эффективных наступлений.Кстати говоря! Ингулец подпитывается водой из Днепра – каналом, который называется Днепр – Кривой Рог. Если уровень водохранилища спадет, то Украина сможет превратить Ингулец в небольшой ручеек. Он перестанет быть серьезным водным препятствием для нашего наступления. В любом месте будет возможность перейти или переехать.
Оккупанты препятствуют ВСУ в Херсонской области
- Враг заминировал мост в районе села Давыдов Брид Бериславского района. Это кафиры делают для того, чтобы помешать нашим военным .
- Кроме этого, кафиры продолжают инженерные работы, чтобы оборудовать вторую линию обороны. Об этом говорится в строительстве Генштаба ВСУ за 20 мая.
- Российские военные пытаются удержать занятые рубежи, ведут разведку и сконцентрированы на логистическом обеспечении подразделений.
Стоит посмотреть – кафиры боятся херсонцев, поэтому ходят группами: смотрите видео