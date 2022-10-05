Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что Антоновский мост фактически существует, по нему можно ездить мотоциклам и очень осторожно передвигаться на легковых авто.

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По словам Владимира Молчанова, ранее оккупанты разрешали грузовикам передвигаться по Антоновскому мосту, но он очень сильно шатается, если кто-то перевозит тяжелый транспорт, поэтому больше такая опция не доступна.

Что касается дамбы в Новой Каховке, то оккупанты засыпали дамбы шлюзового хода – теперь этот щебеночный переезд находится на 4 метра ниже основного переезда, там очень медленно и в один ряд может проехать любой транспорт, в том числе и танки,

– добавляет Молчанов.

Детальнее о ситуации с переправами в Херсонской области: смотрите видео

Но, по словам активиста, этот объект является постоянным центром внимания украинских артиллеристов, поэтому большинство тех, кто хочет переправиться – уничтожаются.

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