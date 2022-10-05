Об этом 24 каналу рассказал херсонский активист Владимир Молчанов. Он также отметил, что Антоновский мост фактически существует, по нему можно ездить мотоциклам и очень осторожно передвигаться на легковых авто.
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По словам Владимира Молчанова, ранее оккупанты разрешали грузовикам передвигаться по Антоновскому мосту, но он очень сильно шатается, если кто-то перевозит тяжелый транспорт, поэтому больше такая опция не доступна.
Что касается дамбы в Новой Каховке, то оккупанты засыпали дамбы шлюзового хода – теперь этот щебеночный переезд находится на 4 метра ниже основного переезда, там очень медленно и в один ряд может проехать любой транспорт, в том числе и танки,
– добавляет Молчанов.
Детальнее о ситуации с переправами в Херсонской области: смотрите видео
Но, по словам активиста, этот объект является постоянным центром внимания украинских артиллеристов, поэтому большинство тех, кто хочет переправиться – уничтожаются.
ВСУ еще раз отработали по Антоновскому мосту
- Антоновский мост важен для оккупантов, поскольку позволял опрокидывать силы из Крыма и оккупированных территорий на левом берегу Днепра – на правый. Начиная с лета ВСУ регулярно наносят удары по мосту, разрушая его.
- Во временно оккупированном Херсоне днем 12 сентября снова произошел "хлопок". ВСУ еще раз ударили по Антоновскому мосту. Это произошло после того, как оккупанты "тестировали" его.
- Ситуация на Херсонщине остается крайне сложной. Там продолжаются боевые действия. Кроме того, оккупанты пытаются возобновить движение по Антоновскому мосту.