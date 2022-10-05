Про це 24 каналу розповів херсонський активіст Володимир Молчанов. Він також зазначив, що Антонівський міст фактично існує, по ньому можна їздити мотоциклами і дуже обережно пересуватися на легкових авто.

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За словами Володимира Молчанова, раніше окупанти дозволяли вантажівками пересуватися по Антонівському мосту, але він дуже сильно хитається, якщо хтось перевозить важкий транспорт, тому більше така опція не доступна.

Щодо дамби у Новій Каховці, то окупанти засипали шлюзові ходи – тепер цей щебеневий переїзд розташований на 4 метри нижче від основного переїзду, там дуже повільно і в один ряд може проїхати будь-який транспорт, зокрема і танк,

– додає Молчанов.

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Однак, за словами активіста, цей об’єкт є постійним центром уваги українських артилеристів, тому зараз більшість тих, хто хоче переправитись – знищуються.

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