Об этом сообщил мэр города Сергей Надал. Он искренне порадовался, что продать самолеты удалось, а затем – помочь украинским защитникам.

К теме В Тернополе вслед за Пушкиным демонтировали памятник советскому самолету

Самолет продан. Памятник в виде старого советского самолета, находившегося на входе в парк Национального возрождения, купили с аукциона,

– сообщил Надал.

Самолет купили предприниматели

Он отметил, что понятно, что "советский хлам мало кому нужен. Но ради помощи армии, предприниматели его купили".

За вырученные деньги и деньги из бюджета приобрели два дрона Мавик 3 и один Мавик 2 на общую сумму 539 436 гривен.

"Пусть они помогут как можно быстрее одержать победу", - добавил Надал.

Справка. Монумент в виде советского самолета МиГ-17 стоял в Тернополе с 1972 года. Впрочем, в апреле самолет был убран со стелы, поскольку он был признан аварийным.

Отметим, что дроны стали полноценным оружием в руках наших бойцов. Благодаря им, украинские войска координируют удары, уничтожая российскую технику или вражеские позиции.

К теме Журналисту 24 канала на фронте срочно нужен дрон: как помочь

Больше о работе дронов – ВСУ снесли вышку связи в России: смотреть видео