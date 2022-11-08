Про це повідомив мер міста Сергій Надал. Він щиро порадів, що продати літаки таки вдалось, а відтак – допомогти українським захисникам.

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Літак продано. Пам'ятник у вигляді старого радянського літака, що знаходився на вході до парку Національного відродження, купили з аукціону,

– повідомив Надал.

Літак купили підприємці

Він зауважив, що зрозуміло, що "радянський мотлох мало кому потрібен. Але заради допомоги армії, підприємці його купили".

За виручені гроші та гроші з бюджету придбали два дрони Мавік 3 та один Мавік 2 на загальну суму 539 436 гривень.

"Нехай вони допоможуть якнайшвидше здобути перемогу", – додав Надал.

Довідка. Монумент у вигляді радянського літака МіГ-17 стояв у Тернополі з 1972 року. Втім, у квітні літак було прибрано зі стели, оскільки його було визнано аварійним.

Зауважимо, що дрони стали повноцінною зброєю у руках наших бійців. Завдяки їм українські війська координують удари, знищуючи російську техніку або ворожі позиції.

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