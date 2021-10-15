Трагедия произошла 14 октября около 19:40 на улице Богдана Хмельницкого в Калуше, Ивано-Франковская область. Мать с ребенком переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.
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Водитель скрылся с места ДТП
На место происшествия немедленно выехали следователи следственного управления областной полиции, следственно-оперативная группа Калущины и эксперт-криминалист. К сожалению, от полученных травм ребенок умер по дороге в больницу.
После ДТП водитель мотоцикла с места происшествия скрылся. Правоохранители пока пытаются установить местонахождение транспортного средства и водителя.
Мать и ребенок переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе / Фото пресс-службы полиции
Полиция проверяет камеры видеонаблюдения, устанавливает свидетелей, опрашивает очевидцев ДТП и проводит другие оперативно-розыскные мероприятия. Следователи начали уголовное производство по части 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины.
В Калуше 14 октября 2021 года произошло смертельное ДТП / Фото пресс-службы полиции
Полиция Прикарпатья обратилась к гражданам
В полиции Прикарпатья обратились к гражданам и напомнили, что сознательное лишение без помощи человека, находящегося в опасном для жизни состоянии, является преступлением
Если вы стали очевидцами или свидетелями, а также возможно есть видеозаписи аварии, просим не быть равнодушными и сообщать любую информацию в полицию лично, или позвонив на линию "102",
– призвали в полиции.
Там подчеркнули, что в случае аварии необходимо немедленно позвонить медикам и полиции.
ДТП с участием мотоциклистов: последние новости
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