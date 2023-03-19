АОб этом 24 Каналу рассказал генерал армии Украины, глава Службы внешней разведки в 2005 – 2010 годах Николай Маломуж. По его словам, Путин не учитывает, что у Украины есть мощная система защиты, народный дух и профессиональные вооруженные силы.
Читайте также "Котлы" для россиян и полный разгром: какое контрнаступление нужно Украине
Украина ежедневно уничтожает врага
Николай Маломуж отметил, что ежедневно украинские бойцы уничтожают от 800 до 1100 человек, а если учитывать раненых, то количество потерь можно еще увеличивать.
Мы подсчитали, что за 10 дней это 5 – 6 бригад практически исчезают с поля боя, а это фактически профессиональные войска, которых в России очень мало,
– отметил Маломуж.
По словам генерала, Владимир Путин лично дает задачу своим войскам по атакам на Бахмут и принимает отчеты утром и вечером по продвижению войск. Только для захвата Бахмута Путин уже ставил 15 конечных сроков, начиная с мая 2022 года.
Глава Службы внешней разведки в 2005-2010 годах рассказал, что Россия не способна захватить Украину, но она бросает все, что у нее есть для этого: вооружение, технику, боеприпасы.
Когда Украина начнет освобождать свои территории: смотрите видео
Несмотря на это, украинские бойцы продолжают сдерживать российское нашествие и готовятся к контрнаступлению.
Истощая их войска, мы делаем это по нескольким секторам: Сватово-Кременная, Бахмут, Авдеевка, Угледар и Запорожская область. На этих направлениях враг не может воевать, а тем более вести наступательные операции, а мы на своей земле,
– сказал генерал.
Малому же убежден, что ситуация в планировании стратегических наступательных операций системно будет менять в ближайшие месяцы.
"Это уже будет наше время, я думаю, что апрель, май, июнь – это тот период, когда действительно будет меняться ситуация на фронте и у нас будут перспективы освобождения Востока и Юга нашего государства", – сказал генерал армии Украины.
Украина готовится к контрнаступлению: последние новости
- Согласно заявлениям высших украинских чиновников, Украина должна в ближайшие недели начать масштабное контрнаступление, а к концу лета освободить все оккупированные территории.
- Визит Путина в оккупированный Крым 18 марта 2023 г. может свидетельствовать о том, что Россия готовит масштабную пропагандистскую кампанию для поддержания образа "невозможности" возвращения Крыма в Украину.
- По мнению американского политика Юрия Рашкина, визит Путина в Крым - это всего лишь инструмент пропаганды, потому что реальной возможности удержать Крым в России нет