Можем разрушить эту скалу, – Устенко призвал страны наложить эмбарго на российскую нефть

Украина требует от всего мира наложения эмбарго на покупку российской нефти. В то же время напоминает, что те, кто продолжают покупать ее, совершают военное преступление.

Об этом в эфире 24 канала сообщил советник Президента Украины Олег Устенко. По его словам, позиция Украины по отношению к эмбарго на покупку российской нефти очень четкая и смягчать ее не собираются.

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Россия потеряет серьезный доход

Как обьяснил Устенко, если государства поддержат это эмбарго, в России начнется период стремительной инфляции с переходом к гиперинфляции. Так у страны-агрессора просто не будет денег, чтобы финансировать войну против Украины.

Мы понимаем, что мы можем разрушить эту скалу. Это будет означать, что Россия потеряет 40% дохода в бюджет, а потому не будет денег финансировать свою военную машину,

– заявил советник.

Тот, кто покупает российскую нефть – военный преступник

Как отметил Устенко, США уже ввели эмбарго на нефть агрессора. В то же время, Украина продолжает переговоры с международными партнерами – в первую очередь европейскими – чтобы они тоже немедленно это сделали.

Наша логика проста – против Украины совершают военную агрессию, которая полностью попадает под признаки военного преступления. А тот, кто финансирует военные преступления – сам военный преступник,

– заявил советник.

Он подчеркнул, что ни один военный преступник, финансировавший военные преступления, не сможет укрыться, поскольку его обязательно найдут. В то же время напомнил, что такие преступления не имеют срока давности.

Все суда с российской нефтью отслеживаются

По словам советника, в этом секторе сейчас работает большая группа, состоящая из украинских и мировых экспертов. Они отслеживают передвижение любых танкеров, которые входят в российские порты и наполняются российской нефтью.

Мы знаем все: название корабля, имя капитана, под каким флагом судно, сколько в нем нефти, ее стоимость, в какой порт отправляется. В то же время сообщаем об этом во все международные институции,

– подчеркнул Устенко.

Советник также рассказал, что уже есть положительные сдвиги. К примеру, Дания, пока официально не объявившая об эмбарго по закупке российской нефти и возможности ее перевозки, уже сделала шаг на встречу Украине.

Впрочем, Устенко также сообщил о 2 странах, которые продолжают активно заниматься нефтяным бизнесом с Россией – это Греция и Германия. Он добавил, что они предупредили правительства обеих стран, что это недопустимо.

Устенко рассказал, почему необходимо наложить эмбарго на российскую нефть: смотрите видео