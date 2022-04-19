Можем услышать новые заявления от Медведчука, как работала агентура РФ в Украине, – политолог

Виктор Медведчук выступил с просьбой к Владимиру Зеленскому и своему куму Путину, чтобы обменять его на гражданских и защитников Мариуполя. Возможно, только этим заявление не ограничится.

Вскоре мы сможем увидеть еще одно обращение с участием Медведчука. Об этом в эфире 24 канала сказал политолог Алексей Минаков.

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Я думаю, мы можем услышать и другие заявления Медведчука. Возможно, будут какие-то признания, правки, которые прольют больше света на то, как работала российская агентура в Украине,

– считает политолог.

Почему Путин проигнорировал обращение Медведчука

Для России ни один человек неважен, особенно в войне. По его словам, это в Украине кум имеет особое значение с точки зрения традиций. В России это не так.

Второй момент – для Путина гораздо важнее поставить на чашу весов успешное завершение войны, чтобы одержать хоть какую-то победу до 9 мая.

"Вот что имеет для него особое значение, а Медведчук играет не столь важную роль", — добавил Минаков.

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