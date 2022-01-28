Прежде всего, нужно доверять официальным заявлениям лидеров государств. Об этом в эфире 24 канала сказал экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.
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Огрызко: Надо поставить жирную точку
Он всегда читает официальные сообщения, в частности, с сайта Белого дома и Офиса Президента, и именно на них строит свой анализ.
Делаю выводы, что "вбрасываемое" может быть манипуляцией,
– подчеркнул Огрызко.
Подтверждением тому является то, что обе стороны опровергли заявление как не соответствующее действительности. "Поэтому я думаю, что на этом нужно ставить жирную точку и не разгонять измену", – сказал экс-министр.
"Всегда игра шахмат"
Геополитические дела, как отметил экс-министр, это всегда "игра шахмат", поэтому нельзя исключать какое-либо развитие событий, в частности то, что Байдену может быть выгодно несколько преувеличивать риски российского вторжения.
"С другой стороны, тема войны очень горячая. Поэтому играть в такие темы могут только безответственные люди. Не думаю, что Джо Байден может использовать такие вещи для каких-то игр", – заметил Огрызко.
Он считает, что нужно прислушиваться к мнению американских партнеров. Ведь они снабжают нас необходимым вооружением, которое нам нужно получать еще больше.
"Сама идея, что президенты поссорились – выглядит довольно примитивной. На самом деле лидеры стран прекрасно понимают, что, где и как происходит и вряд ли обсуждали эти вещи вместо того, чтобы думать о более существенных проблемах, которые нужно вместе решать", – добавил экс-министр.
Огрызко рассказал о планах Путина: смотрите видео
Крайний разговор Байдена и Зеленского: что известно
- Зеленский и Байден созвонились 27 января вечером. По информации СМИ, между президентами якобы возник спор о вероятности российского вторжения.
- По данным американских журналистов, которые ссылаются на "высокопоставленного украинского чиновника", в разговоре Байден предупредил своего украинского коллегу, что нападение России теперь практически неизбежно и планируется на февраль.
- Однако Зеленский выразил позицию, что угроза со стороны России остается "опасной, но неоднозначной" и украинский президент сомневается в возможности полномасштабной войны.
- Белый дом и Банковая уже опровергли эту информацию. "Полностью расходится с фактами", – так ее прокомментировал советник главы Офиса Президента. Михаил Подоляк заявил, что такие ложные сообщения только подпитывают напряжение.
- Представитель Совета нацбезопасности США тоже опровергла такое описание телефонного разговора. Эмили Хорн назвала его лживым.
- По словам представительницы Совета нацбезопасности США, разговор длился час и 20 минут. Лидеры двух государств обсудили ситуацию без всякой напряженности.
Детали разговора Байдена и Зеленского: смотрите видео