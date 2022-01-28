Насамперед потрібно довіряти офіційним заявам лідерів держав. Про це в ефірі 24 каналу зазначив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.

До теми Жодної напруги і конфлікту не було, – Кулеба заперечив суперечку у розмові Байдена і Зеленського

Огризко: Треба поставити жирну крапку

Він завжди читає офіційні повідомлення, зокрема з сайту Білого дому та Офісу Президента, і саме на них будує свій аналіз.

Роблю висновки, що те, що "вкидається", може бути маніпуляцією,

– наголосив Огризко.

Підтвердженням цього є зокрема те, що обидві сторони спростували заяву як таку, яка не відповідає дійсності. "Тому я думаю, що на цьому треба ставити жирну крапку і не розганяти зраду", – сказав ексміністр.

"Завжди гра шахів"

Геополітичні справи, як зауважив ексміністр, це завжди "гра шахів", тому не можна унеможливлювати будь-який розвиток подій, зокрема те, що Байдену може бути вигідно дещо перебільшувати ризики російського вторгнення.

"З іншого боку, тема війни є дуже гарячою. Тому гратися в такі теми можуть лише безвідповідальні люди. Не думаю, що Джо Байден може використовувати такі речі для якихось ігор", – зауважив Огризко.

Важливо! Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Він вважає, що треба дослухатися до думки американських партнерів. Адже вони забезпечують нас необхідним озброєнням, яке нам потрібно отримувати ще більше.

"Сама ідея, що президенти посперечалися – виглядає доволі примітивною. Насправді лідери країн прекрасно розуміють, що, де і як відбувається і навряд чи обговорювали ці речі замість того, щоб думати про суттєвіші проблеми, які потрібно разом розв'язувати", – додав ексміністр.

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Крайня розмова Байдена і Зеленського: що відомо

Зеленський і Байден зідзвонилися 27 січня ввечері. За інформацією ЗМІ, між президентами нібито виникла суперечка про ймовірність російського вторгнення.

За даними американських журналістів, які посилаються на "високопоставленого українського чиновника", у розмові Байден попередив свого українського колегу, що напад Росії тепер є практично неминучим і планується на лютий.

Проте Зеленський висловив позицію, що загроза з боку Росії залишається "небезпечною, але неоднозначною", і український президент сумнівається у можливості повномасштабної війни.

Білий дім і Банкова вже спростували цю інформацію. "Повністю розходиться з фактами", – так її прокоментував радник голови Офісу Президента. Михайло Подоляк заявив, що такі неправдиві повідомлення тільки підживлюють напругу.

Речниця Ради нацбезпеки США теж заперечила такий опис телефонної розмови. Емілі Хорн назвала його брехливим.

За словами представниці Ради нацбезпеки США, розмова тривала годину і 20 хвилин. Лідери двох держав обговорили ситуацію без жодної напруженості.

Деталі розмови Байдена і Зеленського: дивіться відео