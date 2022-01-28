Насамперед потрібно довіряти офіційним заявам лідерів держав. Про це в ефірі 24 каналу зазначив ексміністр закордонних справ України Володимир Огризко.
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Огризко: Треба поставити жирну крапку
Він завжди читає офіційні повідомлення, зокрема з сайту Білого дому та Офісу Президента, і саме на них будує свій аналіз.
Роблю висновки, що те, що "вкидається", може бути маніпуляцією,
– наголосив Огризко.
Підтвердженням цього є зокрема те, що обидві сторони спростували заяву як таку, яка не відповідає дійсності. "Тому я думаю, що на цьому треба ставити жирну крапку і не розганяти зраду", – сказав ексміністр.
"Завжди гра шахів"
Геополітичні справи, як зауважив ексміністр, це завжди "гра шахів", тому не можна унеможливлювати будь-який розвиток подій, зокрема те, що Байдену може бути вигідно дещо перебільшувати ризики російського вторгнення.
"З іншого боку, тема війни є дуже гарячою. Тому гратися в такі теми можуть лише безвідповідальні люди. Не думаю, що Джо Байден може використовувати такі речі для якихось ігор", – зауважив Огризко.
Він вважає, що треба дослухатися до думки американських партнерів. Адже вони забезпечують нас необхідним озброєнням, яке нам потрібно отримувати ще більше.
"Сама ідея, що президенти посперечалися – виглядає доволі примітивною. Насправді лідери країн прекрасно розуміють, що, де і як відбувається і навряд чи обговорювали ці речі замість того, щоб думати про суттєвіші проблеми, які потрібно разом розв'язувати", – додав ексміністр.
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Крайня розмова Байдена і Зеленського: що відомо
- Зеленський і Байден зідзвонилися 27 січня ввечері. За інформацією ЗМІ, між президентами нібито виникла суперечка про ймовірність російського вторгнення.
- За даними американських журналістів, які посилаються на "високопоставленого українського чиновника", у розмові Байден попередив свого українського колегу, що напад Росії тепер є практично неминучим і планується на лютий.
- Проте Зеленський висловив позицію, що загроза з боку Росії залишається "небезпечною, але неоднозначною", і український президент сумнівається у можливості повномасштабної війни.
- Білий дім і Банкова вже спростували цю інформацію. "Повністю розходиться з фактами", – так її прокоментував радник голови Офісу Президента. Михайло Подоляк заявив, що такі неправдиві повідомлення тільки підживлюють напругу.
- Речниця Ради нацбезпеки США теж заперечила такий опис телефонної розмови. Емілі Хорн назвала його брехливим.
- За словами представниці Ради нацбезпеки США, розмова тривала годину і 20 хвилин. Лідери двох держав обговорили ситуацію без жодної напруженості.
Деталі розмови Байдена і Зеленського: дивіться відео