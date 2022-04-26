Может быть прологом к победе Украины – Огрызко о встрече на базе "Рамштайн"

Американцы взяли в руки флаг лидерства по помощи Украине. Они стремятся, чтобы наше государство было способно преодолеть российскую агрессию. Также Америка решила помогать нам не своими силами, а объединив вокруг этой праведной миссии многие сильные страны мира.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины 2007-2009 годов Владимир Огрызко, в эфире 24 канала. Он также добавил, что США удается сплачивать весь цивилизованный мир вокруг нашей войны.

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Что касается фразы, которую сказал Ллойд Остин, о "небе и земле", то это очень похожее выражение к нашему – "кровь из носа". Это свидетельствует о действительно преданной поддержке, объясняет Владимир Огрызко.

Я очень верю в то, что сегодняшняя встреча на "Рамштайне" станет прологом к победе Украины в этой войне. Это – рубеж, он дает мне понимание того, что мы шагаем по правильному пути,

– уверяет Огрызко.

Напомним, на авиабазе Рамштайн в Германии проходит встреча министров обороны более 40 стран мира. Они собрались, чтобы обсудить поддержку Украины в войне с Россией. Первые результаты встречи прокомментировал глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он отметил, что от союзников Украины уже раздаются положительные сигналы единства.

Цивилизованный мир заинтересован в победе Украины: смотрите видео