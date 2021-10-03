Может быть результативной, – Зеленский хочет лично встретиться с Путиным

Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным. Эта встреча, по словам украинского лидера, нужна не только Украине, но и России.

Об этом Зеленский заявил во время брифинга в Трускавце по итогам его встречи с членами парламентской фракции "Слуга народа".

Важно В конце этого или в начале следующего года, – СМИ о встрече Зеленского и Путина

Украинский лидер заявил, что готов к встрече с Путиным тет-а-тет. Она, по мнению президента Украины, может принести "неожиданный результат".

Если будет встреча тет-а-тет, я думаю, там будет результат, потому что русскому народу он тоже нужен,

– подчеркнул он.

Президент также выразил убеждение, что российская сторона не заинтересована в такой встрече, поскольку ее результаты могут быть для нее непредсказуемыми.

Украина готова к встрече в любом формате

Он подчеркнул, что готов к любой встрече с Путиным, в том числе и в нормандском формате. По словам Зеленского, встреча с главой Кремля "поможет Украине в вопросе решения трагедии на Донбассе и в вопросах Крыма".

Еще раз подтверждаю: мы готовы к этой встрече. Я считаю, что это правильный шаг. Я бы хотел встретиться с президентом России,

– сказал Зеленский.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Зеленский создаст российскому президенту "много дискомфорта". Сейчас в Кремле не хотят обсуждать Крым и Донбасс. В то же время в Офисе Президента убеждены, что разговор возможен по всем темам.