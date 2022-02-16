Может быть во второй половине февраля: разведка Эстонии дала новый прогноз о нападении России

Эстонская разведка заявила, что Украине стоит готовиться к нападению России во второй половине февраля. Там считают, что именно тогда оккупанты будут готовы начать полномасштабную военную операцию.

В Эстонии отмечают, что для начала нужно только политическое решение. В таком случае в Европе возрастет уровень военной угрозы.

К теме Представитель Москвы в ЕС заверил, что Россия не планирует нового нападения на Украину

Для НАТО и Эстонии опасности нет

Ведомство уверяет, что война в Украине не угрожает Эстонии или НАТО. Но подчеркивает, что в будущем может усилиться политическое и военное давление России на страны Балтии. Это произойдет при условии военного успеха России.

Даже если руководство России удастся убедить воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы к более длительному военного давления с ее стороны – прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год,

– говорится в сообщении.

150 тысяч россиян у границ Украины

Эстонская разведка зафиксировала, что за последнюю осень и зиму Россия мобилизовала 150 тысяч человек на границе с Украиной. Враг развернул части и средства со всех своих военных округов, включая Дальний Восток, и всех 12 армий. В Эстонии отмечают, что это крупнейшее наращивание военной силы России за последние 30 лет.

Также ведомство отмечает, что Россия перебросила в регион более 60 мотострелковых и танковых батальонов. Это кроме того, что там постоянно дислоцируются три мотострелковые дивизии, одна воздушно-десантная дивизия и одна бригада морской пехоты.

Также россияне прислали на границу с Украиной около 10 ракетных дивизионов "Искандер" и более 30 артиллерийских и реактивных артиллерийских дивизионов.

Войска России у наших границ

Несмотря на то, что нападение, которое западные СМИ и разведки "назначали" на 16 февраля, не состоялось, тревожные прогнозы до сих пор сохраняются. Россия заявляла, что якобы забирает часть войск. Но, например, в НАТО заявляли, что этого не видят.

По словам президента Владимира Зеленского, когда Россия действительно заберет свои войска, то это увидят все. Глава государства подчеркивал: нормальные люди ожидают деескалацию. Он также ввел 16 февраля День единения в Украине.

Также СБУ призвала быть спокойными и не вестись на гибридную войну в информационном пространстве. Ведомство уверяло, что постоянно анализирует различные сценарии развития событий в пределах своей компетенции.

Россия говорит об окончании учений: смотрите видео