Может кто-то из оккупантов уже и умер, – эксперт о пораженных радиацией россиянах

Российские войска слепо игнорируют правила радиационной безопасности, поэтому в результате своих действий могут уже начинать умирать.

Генеральный директор Национального научного центра радиационной медицины Димитрий Базыка о последствиях пребывания в Рыжем лесу для российских войск, сообщает "Интерфакс-Украина".

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С самого начала полномасштабного военного вторжения на территорию Украины российские войска не соблюдали правила радиационной безопасности. Это касается Запорожской и Чернобыльской АЭС, а также уникальной ядерной установки "Источник нейтронов" в Харькове.

Димитрий Базыка рассказал, что обстрелы Запорожской АЭС и бомбардировки "Источника нейтронов", к счастью, не нанесли существенного вреда.

А вот ситуация в Зоне отчуждения, где накоплены радиоактивные изотопы, пока самая плохая, ведь военные действия фактически происходили в 30-километровой зоне,

– отметил он.

По его словам, в довоенное время радиационный фон в Зоне отчуждения в два-три раза превышал норму, но в общем был безопасным. Но "сейчас орки все подняли, разрыли зарытый радиационный лес – фон, соответственно, значительно вырос". В результате действий оккупантов повреждена и не работает Автоматизированная система контроля радиационной обстановки, которая должна измерять радиационный фон. Базыка уверен, что из воздуха и еды россияне получили заражение радиацией.

В Энергоатоме отметили, что в организмы военных РФ попали стронций и обширный перечень радионуклидов. Их нельзя обнаружить дозиметрами, но они накапливаются в костях, вызывают изменения в крови, нервной системе, желудочном тракте.

Может кто-то из оккупантов уже и умер, у нас нет достоверной информации,

– добавил Димитрий Базыка.

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