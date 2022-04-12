Генеральний директор Національного наукового центру радіаційної медицини Димитрій Базика про наслідки перебування в Рудому лісі для російських військ, повідомляє "Інтерфакс-Україна"

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Від самого початку повномасштабного військового вторгнення на територію України російські війська не дотримувались правил радіаційної безпеки. Це стосується Запорізької та Чорнобильської АЕС, а також унікальної ядерна установки "Джерело нейтронів" у Харкові.

Димитрій Базика розповів, що обстріли Запорізької АЕС та бомбардування "Джерела нейтронів", на щастя, не нанесли суттєвої шкоди.

А от ситуація в Зоні відчуження, де накопичені радіоактивні ізотопи, наразі найгірша, адже військові дії фактично відбувались у 30-кілометровій зоні,

– зазначив він.

За його словами, у довоєнний час радіаційний фон в Зоні відчуження удвічі-утричі перевищував норму, але в загальному був безпечним. Але "зараз орки все підняли, розрили закопаний радіаційний ліс – фон, відповідно, значно зріс". Внаслідок дій окупантів пошкоджена і не працює Автоматизована система контролю радіаційної обстановки, яка має вимірювати радіаційний фон. Базика впевнений, що з повітря та їжі росіяни отримали зараження радіацією.

У Енергоатомі зазначили, що в організми військових РФ потрапили стронцій і великий перелік радіонуклідів. Їх не можливо виявити дозиметрами, але вони накопичуються в кістках, викликають зміни у крові, нервовій системі, шлунковому тракті.

Може хтось з окупантів вже і помер, ми не маємо достовірної інформації,

– додав Димитрій Базика.

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