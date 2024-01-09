В то же время некоторые аналитики написали, что массированными ударами россияне пытаются истощить запасы ракет для систем ПВО Patriot, пока американские союзники еще не приняли следующий пакет военной помощи. Эти предположения для 24 Канала прокомментировал офицер ВСУ Тарас Березовец.

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Военный заверил, что не стоит учитывать подобные манипуляции – дефицита с поставками ракет для западных систем ПВО не возникнет. Украина стабильно продолжает получать подобное оружие от союзников. Так, в канун Нового года Украина получила очередную партию.

Мы продолжаем усиливать ПВО. И стоит сказать, что на сегодняшний день она одна из самых эффективных в мире. Ведь при наличии тех систем ПВО, которые есть в ВСУ, сбивать такой большой процент воздушных целей противника сегодня не может ни одна страна в мире.

– подчеркнул Березовец.

ПВО – приоритет

Пока только две страны в мире на практике реально доказывают эффективность тех или иных средств, изобретенных в мире и обладают реальным боевым опытом – Украина и Израиль. К тому же два крупнейших производителя средств ПВО мире за пределами США – Норвегия и Япония объявили о начале сотрудничества с Украиной в этой области. Это еще раз доказывает, что задержки с снабжением ракет не ожидается.

Кстати, накануне конгресс США таки разблокировал свою работу. Ожидается, что в ближайшее время будут достигнуты договоренности между представителями демократической и республиканской партий, которые откроют путь для возобновления финансирования Украины.

Этот пакет военной помощи может быть принят уже в ближайшие недели, когда заработает нижняя палата конгресса. Несмотря на бурное начало предвыборной гонки, все же большинство экспертов склоняются к мнению, что Украина получит помощь, а системы ПВО сейчас в приоритете,

– резюмировал офицер ВСУ.

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