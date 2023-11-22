Проблема не в производственных мощностях: еврокомиссар объяснил, может ли ЕС поставить миллион снарядов

Европейские оборонные промышленные предприятия наращивают свой потенциал и на весну 2024 года смогут производить более одного миллиона боеприпасов в год. Впрочем, смогут ли доставить обещанные снаряды, зависит от государств-членов ЕС.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам внутренней торговли ЕС Тьерри Бретон, выступая в Европарламенте, передает корреспондент 24 канала в Брюсселе.

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ЕС нарастил собственное производство

Тьерри Бретон заявил, что уверен, что производственная мощность по изготовлению снарядов вырастет до миллиона в год. По его словам, он посетил промышленные предприятия в 15 государствах-членах ЕС и убедился, что достичь поставленной цели возможно.

"Я могу вам сказать, что способность (производить снаряды – 24 канал) есть. Возможно, мы достигнем 1,3, если не 1,4 (миллиона – 24 канал) в год", – сказал Бретон.

Государства-члены должны изменить приоритеты

Еврокомиссар заявил, что проблема с передачей обещанного миллиона для Украины заключается не в производственных мощностях, а в контрактах в целом. По словам Бретона, около 40% снарядов Европа продает в третьи страны. Еврокомиссар призывает государства-члены ЕС сменить приоритеты и сначала изготовить боеприпасы для Украины. Еврокомиссия уже предлагала это на заседании Совета ЕС, но министры с этим не согласились.

"Эта мощность может удовлетворить другие торговые обязательства, которые были взяты и могут быть пересмотрены, чтобы на определенный период времени соответствующее производство было распределено в Украине. Сейчас не от меня зависит, почему государства-члены делают то или иное", – заявил Бретон. .

Кроме того, в Еврокомиссии считают, что государства-члены подписывают недостаточно контрактов на производство снарядов. Тьерри Бретон отмечает, что страны не должны сосредотачиваться только на своей собственной области национальной обороны, но подписывать контракты с предприятиями в соседних государствах ЕС.

"Подписание контрактов позволит ускорить наши поставки в Украину", – отметил он.