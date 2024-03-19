Президент Чехии ответил, сможет ли Европа производить необходимое количество боеприпасов

В ближайшее время компании Европы смогут производить необходимое количество боеприпасов, которых будет хватать и для собственных нужд, и для Украины.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. Зай его словам, сейчас производство нужного количества снарядов требует времени, которого нет.

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"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах уже сейчас", – отметил Павел.

При этом президент Чехии отметил, что ждать европейские компании – они не могут, поэтому пытаются "найти боеприпасы везде, где могут и доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно".

И это побуждает параллельно увеличивать собственные мощности, подчеркнул он.

В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться,

– отметил Петр Павел.

Чехия инициировала инициативу поставок снарядов в Украину