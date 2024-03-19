Президент Чехии ответил, сможет ли Европа производить необходимое количество боеприпасов
Источник:Радио Свобода
В ближайшее время компании Европы смогут производить необходимое количество боеприпасов, которых будет хватать и для собственных нужд, и для Украины.
Об этом заявил президент Чехии Петр Павел. Зай его словам, сейчас производство нужного количества снарядов требует времени, которого нет.
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"Производство необходимого количества снарядов требует времени. Это требует увеличения мощностей нашего производства. Но Украина нуждается в снарядах уже сейчас", – отметил Павел.
При этом президент Чехии отметил, что ждать европейские компании – они не могут, поэтому пытаются "найти боеприпасы везде, где могут и доставить их в Украину так быстро, насколько это возможно".
И это побуждает параллельно увеличивать собственные мощности, подчеркнул он.
В ближайшем будущем европейские компании смогут производить необходимое количество боеприпасов, чтобы пополнить запасы европейских стран, а также чтобы обеспечить Украину боеприпасами, если она еще в них будет нуждаться,
– отметил Петр Павел.
Чехия инициировала инициативу поставок снарядов в Украину
- Союзники собрали необходимые средства для закупки 800 тысяч снарядов для Украины. К идее президента Чехии Петра Павла присоединились более 18 стран.
- Источники таких масштабных поставок остаются неизвестными, аналитики называют самые разные страны – от Южной Кореи до стран Африки, и даже Турции.
- Эта инициатива стала альтернативным вариантом, поскольку Европейский Союз не смог выполнить обещание о предоставлении Украине 1 миллиона артиллерийских снарядов до марта месяца.