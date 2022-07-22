Об этом 24 каналу рассказал посол Эстонии в Украине (в 2016 – 2019 годах) Герт Антсу. Он отметил, что после 30 лет (с распада СССР – 24 канал) россия для Эстонии уже далекая страна, хотя Санкт-Петербург находится на расстоянии около 180 километров.
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Однако, по его словам, сейчас дискуссии о разрыве отношений с россией в Эстонии нет.
Герт Антсу подчеркнул, что россия все-таки сосед Эстонии, хоть и плохой.
У нас есть двусторонние вопросы, которые мы решаем и можем для этого вызывать посла россии каждую неделю. К примеру, чтобы передать протест за нарушение воздушного пространства или если у нас есть проблемы с россией,
– объяснил он.
Бывший посол Эстонии в Украине рассказал, что у них есть проблема с гражданами, которые стоят на стороне россии, а не Эстонии или Украины. Он отметил, что вопрос, что с ними делать, должен решить суд.
"Если у нас есть обвинительный приговор, тогда мы можем лишить их гражданства Эстонии. Но если у этого человека родители-эстонцы, то этого уже сделать нельзя", – заверил Герт Антсу.
Герт Антсу рассказал об отношениях Эстонии и россии: видео
Как Эстония поддерживает Украину
- С момента полномасштабного вторжения россии на территорию Украины Эстония предоставила много помощи нашим войскам. В мае общая сумма переданного вооружения составила около 230 миллионов евро.
- Также парламент Эстонии принял внесение изменений в Закон о гражданстве. К примеру, страна может лишить эстонского гражданства людей, которые едут воевать в Украину на стороне россии.
- Также недавно Эстония не разрешила россиянам въезд для соревнований. Хотя организаторы ралли допустили российский экипаж.