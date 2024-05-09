Такое мнение 24 Каналу высказал министр иностранных дел Украины (2007 – 2009) Владимир Огрызко, отметив, что все остальное у Китая есть. Эта страна имеет свои интересы.

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"Такая полуживая, полунеживая страна – это как раз в интересах Китая. Поэтому помогать, чтобы Россия потерпела поражение, он очевидно не будет. Будет ли он помогать России прямо и откровенно оружием? Думаю, что нет", – подчеркнул Огрызко.

Все потому, что это можно отследить, и тогда КНР налетит на "санкционный айсберг". А это Китаю не нужно.

В то же время есть другая категория товаров – "двойного назначения". Их можно использовать как в гражданской промышленности, так и в оборонной.

Китай будет продолжать эту свою линию, что будет все равно поставлять России то, чего ей не хватает. А это – электроника, микрочипы и тому подобное. Поэтому, думаю, что нам ждать от того, что Китай вдруг "загорится любовью" к Украине, – это наивность,

– убежден экс-министр иностранных дел.

"Красивый обход"

На Россию приходится 5% китайского экспорта, а на страны Запада – 75%. Поэтому Китай будет маневрировать, искать балансы и рассказывать, что он "за мир" и за свой "мирный план".

"Какой, правда, никто не может понять, потому что нет никакой конкретики в том, что там написано. Что такое "территориальная целостность" в первом пункте этого плана? Это о чем? Это о границах 1991-го года или о том, что говорит Лавров – "с учетом сегодняшних территориальных реалий"?" – добавил Владимир Огрызко.

К тому же КНР называет российскую агрессию против Украины "украинским кризисом". То есть фактически Китай "красиво обходит" смысл проблемы.

Сотрудничество КНР и России