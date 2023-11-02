Согласно законодательству, повестку военнообязанному, по которой он должен явиться в ТЦК, вправе выдавать не только представители военкомата, но и органы местного самоуправления, руководители предприятий, учреждений, организаций.

Смотрите также В Госпогранслужбе объяснили, с какими документами мужчины чаще всего уезжают из Украины

Повестка из рук начальника

Это значит, что военкомат может вполне уполномочить руководителя предприятия вручить работнику повестку. Если это произошло, начальник должен выдать приказ об уведомлении военнообязанного и получить под ним подпись работника. Кроме того, он должен вручить повестку о явке по вызову в ТЦК.

Если руководитель не уведомит работника о вызове в военкомат, ему грозит штраф от 300 до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (5 100 – 8 500 гривен).

Также при приеме на работу начальники должны проверять, состоят ли работники на военном учете. Если они не состоят на военном учете, хотя должны, работодатели не имеют права брать таких работников на работу.

Следовательно, работодатель должен:

в течение 7 дней сообщать ТЦК о принятии на работу или увольнении военнообязанного, а также подавать по требованию сведения о нем, направлять обновленные учетные данные;

периодически сверять учетные данные, в частности под подпись собирать военно-учетные документы и передавать их в военкомат;

ежегодно до 1 декабря подавать списки граждан, подлежащих приписке к призывным участкам, в военкомат;

сообщать работникам о вызовах в военкомат, а также обеспечивать своевременное прибытие в ТЦК и СП;

информировать военкомат о нарушителях военного учета.

При каких условиях военнообязанный может не являться в ТЦК

Если мужчине вручили повестку с нарушением – это позволяет ему не являться в военкомат. Согласно закону, повестку должны вручать военнообязанному лично в руки и под подпись. Если, например, представитель ТЦК передает повестку через родственников призывника или посылает ее по почте, такая повестка не считается врученной, а значит, мужчина имеет право не прибывать в военкомат.

В то же время следует заметить, что повестка может догнать военнообязанного в любом месте: на улице, по месту жительства, на блокпостах, на работе и т.д. Действующее законодательство не ограничивает место выдачи повесток.