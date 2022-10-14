Может ли немецкий ЗРК закрыть украинское небо: все преимущества этой техники

В рамках спецпроекта "Оружие победы" 24 канал и мужественный бренд Козацька Рада рассказывают о технике, которая находится в арсенале Вооруженных Сил Украины.

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Также Казацька Рада предлагает каждому украинцу приобщиться к благотворительной инициативе "За победу задонать!" .

Для этого нужно приобрести любимую продукцию бренда и зарегистрировать код с акцизной марки. 10 гривен с каждой бутылки будут перечислены в благотворительный фонд "Повернись живим".

И пока украинцы приближают победу донатами, рассказываем, как работает германский ЗРК IRIS-T SLM, защищающий наше небо от циничных атак противника.

Что известно об IRIS-T SLM: история создания и модификации

IRIS-T SLM – это зенитный ракетный комплекс среднего радиуса действия. Систему используют против самолетов, вертолетов, крылатых и даже баллистических ракет. Функционал и возможности позволяют немецкому ЗРК справляться практически с любыми угрозами со стороны России, поэтому он способен закрыть украинское небо от врага.

Разработкой комплекса занимались в компании Diehl Defence. Корпорация с 1995 года работала над тем, чтобы превратить ракету класса "воздух-воздух" в зенитный снаряд. Задача достаточно непростая, ведь пуск должен производиться с наземной установки. Итак, инженеры работали как над самой платформой, так и над программным обеспечением с цифровой системой управления огнем.

Только в 2014 году разработчики Diehl Defence смогли закончить все испытания и показали миру новую мощную систему противовоздушной обороны IRIS-T SLM.

В 2014 году Diehl Defence презентовали IRIS-T SLM / Фото Diehl Defence

IRIS-T SLS и IRIS-T SLM: в чем разница

Следует понимать, что IRIS-T – это ракета. А вот IRIS-T SLM – это уже сам комплекс, превращающий снаряд класса "воздух-воздух" в зенитный, что может сбивать воздушные цели.

Новенькие системы этих ракет имеют комбинированное наведение. Они совмещают современные цифровые технологии, гарантирующие уничтожение враждебной цели.

Всего в Германии создают 2 типа ПВО такого класса:

Первый – IRIS-T SLM – это ЗРК среднего радиуса действия с дальностью поражения до 40 километров. Максимальная высота, на которой можно работать по враждебным целям – 20 километров.

– это ЗРК среднего радиуса действия с дальностью поражения до 40 километров. Максимальная высота, на которой можно работать по враждебным целям – 20 километров. Второй тип – IRIS-T SLS. Это уже комплекс для использования на близлежащих дистанциях. Его максимальная дальность – всего 12 километров, а высота – всего 8.

Главное отличие между ними не только в дальнобойности, но и в том, что у SLS нет транспортно-пусковых контейнеров.

Как выглядят IRIS-T SLM и IRIS-T SLS / Фото Diehl Defence

Германия предоставляет Украине второй тип – дальнобойные комплексы IRIS-T SLM. Кроме возможности сбивать воздушные угрозы с расстояния почти в полсотни километров, эта система имеет мощные радиолокационные станции, которые могут фиксировать цели с расстояния в 250 километров при любых погодных условиях.

Конструкция IRIS-T SLM

Сама пусковая установка стоит на колесной базе 8х8, или имеет модификации на гусеничной основе. Это позволяет использовать данную систему ПВО практически в любом месте. Учитывая, какой рельеф фронта бывает после обстрелов, возможность преодолевать препятствия – очень хорошая опция.

Однако IRIS-T SLM – это стационарный комплекс. Для его работы требуется установка и оборудование соответствующей позиции.

Это, конечно, занимает немного времени. Чтобы компенсировать неудобства, инженеры компании Diehl Defence обеспечили выпущенным ракетам возможность двигаться со скоростью 3 Маха. А это значит, что воздушным целям российских оккупантов будет очень трудно избежать столкновения.

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Кроме того, сам комплекс может работать по нескольким целям одновременно и при этом вращаться на 360 градусов. Чтобы вражеские объекты в небе было легче догнать и поразить, ракета оснащена спутниковой навигацией, радиокомандной и инерционной системами, а еще – инфракрасной головкой самонаведения.

Интересные решения немцы воплотили и в самой конструкции ПВО. Каждый элемент имеет полную независимость от платформы. Это позволяет маскировать ЗРК, легко их перевозить и собирать цельную конструкцию уже на месте. И самое важное – автономность деталей позволяет комбинировать разнообразные запчасти и технологии ЗРК в зависимости от насущных потребностей.

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Возможности немецкого зенитно-ракетного комплекса

Большинство технических характеристик, как и цену этого комплекса, немцы держат в секрете. Ведь это новая разработка, которая по причине начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины еще даже не стала на вооружение Бундесвера.