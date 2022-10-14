У рамках спецпроєкту "Зброя перемоги" 24 канал та мужній бренд Козацька Рада розповідають про техніку, яка є в арсеналі Збройних Сил України.

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І поки українці наближують перемогу донатами, розповідаємо, як працює німецький ЗРК IRIS-T SLM, що захищає наше небо від цинічних атак ворога.

Що відомо про IRIS-T SLM: історія створення та модифікації

IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії. Систему використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет. Функціонал і можливості дозволяють німецькому ЗРК справлятися практично з будь-якими загрозами зі сторони Росії, тому вона здатна закрити українське небо від ворога.

Розробкою комплексу займалися в компанії Diehl Defence. Корпорація з 1995 року працювала над тим, щоб перетворити ракету класу “повітря-повітря” на зенітний снаряд. Завдання доволі непросте, адже пуск мав здійснюватися із наземної установки. Тож інженери працювали як над самою платформою, так і над програмним забезпеченням з цифровою системою управління вогнем.

Лише у 2014 році розробники Diehl Defence змогли закінчити всі випробування і показали світу нову потужну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM.

У 2014 році Diehl Defence презентували IRIS-T SLM / Фото Diehl Defence

IRIS-T SLS та IRIS-T SLM: у чому різниця

Варто розуміти, що IRIS-T – це ракета. А от IRIS-T SLM – це вже сам комплекс, який перетворює снаряд класу "повітря-повітря" на зенітний, що може збивати повітряні цілі.

Новенькі системи цих ракет мають комбіноване наведення. Вони поєднують сучасні цифрові технології, які гарантують знищення ворожої цілі.

Загалом у Німеччині створюють 2 типи ППО такого класу:

Перший – IRIS-T SLM – це ЗРК середнього радіуса дії з дальністю ураження до 40 кілометрів. Максимальна висота, на якій можна працювати по ворожих цілях – 20 кілометрів.

– це ЗРК середнього радіуса дії з дальністю ураження до 40 кілометрів. Максимальна висота, на якій можна працювати по ворожих цілях – 20 кілометрів. Другий тип – IRIS-T SLS. Це вже комплекс для використання на ближніх дистанціях. Його максимальна дальність – всього 12 кілометрів, а висота – лише 8.

Головна відмінність між ними не тільки в далекобійності, але й у тому, що в SLS немає транспортно-пускових контейнерів.

Який вигляд мають IRIS-T SLM та IRIS-T SLS / Фото Diehl Defence

Німеччина надає Україні другий тип – далекобійні комплекси IRIS-T SLM. Окрім можливості збивати повітряні загрози з відстані в майже пів сотні кілометрів, ця система має потужні радіолокаційні станції, які можуть фіксувати цілі з відстані у 250 кілометрів при будь-яких погодних умовах.

Конструкція IRIS-T SLM

Сама пускова установка стоїть на колісній базі 8х8, або ж має модифікації на гусеничній основі. Це дозволяє використовувати цю систему ППО практично в будь-якому місці. Зважаючи, який рельєф фронту буває після обстрілів, можливість долати перешкоди – це дуже хороша опція.

Однак IRIS-T SLM – це стаціонарний комплекс. Для його роботи потрібно встановлення та обладнання відповідної позиції.

Це, звичайно, займає трішки часу. Щоб компенсувати незручності, інженери компанії Diehl Defence забезпечили випущеним ракетам можливість рухатися зі швидкістю в 3 Маха. А це означає, що повітряним цілям російських окупантів буде дуже важко уникнути зіткнення.

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Крім того, сам комплекс може працювати по кількох цілях одночасно і при цьому обертатися на 360 градусів. А щоб ворожі обʼєкти в небі було легше наздогнати і вразити, ракета оснащена супутниковою навігацією, радіокомандною та інерційною системами, а ще – інфрачервоною головкою самонаведення.

Цікаві рішення німці втілили й у самій конструкції ППО. Кожен елемент має повну незалежність від платформи. Це дозволяє маскувати ЗРК, легко їх перевозити та збирати цілісну конструкцію вже на місці. І найважливіше – автономність деталей дає можливість комбінувати різноманітні запчастини й технології ЗРК в залежності від нагальних потреб.

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Можливості німецького зенітно-ракетного комплексу

Більшість технічних характеристик, як і ціну цього комплексу німці тримають у секреті. Адже це нова розробка, яка через початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України ще навіть не стала на озброєння Бундесверу.