У рамках спецпроєкту "Зброя перемоги" 24 канал та мужній бренд Козацька Рада розповідають про техніку, яка є в арсеналі Збройних Сил України.
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Також Козацька Рада пропонує кожному українцю долучитися до благодійної ініціативи "За перемогу задонать!".
І поки українці наближують перемогу донатами, розповідаємо, як працює німецький ЗРК IRIS-T SLM, що захищає наше небо від цинічних атак ворога.
Що відомо про IRIS-T SLM: історія створення та модифікації
IRIS-T SLM – це зенітний ракетний комплекс середнього радіуса дії. Систему використовують проти літаків, гелікоптерів, крилатих і навіть балістичних ракет. Функціонал і можливості дозволяють німецькому ЗРК справлятися практично з будь-якими загрозами зі сторони Росії, тому вона здатна закрити українське небо від ворога.
Розробкою комплексу займалися в компанії Diehl Defence. Корпорація з 1995 року працювала над тим, щоб перетворити ракету класу “повітря-повітря” на зенітний снаряд. Завдання доволі непросте, адже пуск мав здійснюватися із наземної установки. Тож інженери працювали як над самою платформою, так і над програмним забезпеченням з цифровою системою управління вогнем.
Лише у 2014 році розробники Diehl Defence змогли закінчити всі випробування і показали світу нову потужну систему протиповітряної оборони IRIS-T SLM.
У 2014 році Diehl Defence презентували IRIS-T SLM / Фото Diehl Defence
IRIS-T SLS та IRIS-T SLM: у чому різниця
Варто розуміти, що IRIS-T – це ракета. А от IRIS-T SLM – це вже сам комплекс, який перетворює снаряд класу "повітря-повітря" на зенітний, що може збивати повітряні цілі.
Новенькі системи цих ракет мають комбіноване наведення. Вони поєднують сучасні цифрові технології, які гарантують знищення ворожої цілі.
Загалом у Німеччині створюють 2 типи ППО такого класу:
- Перший – IRIS-T SLM – це ЗРК середнього радіуса дії з дальністю ураження до 40 кілометрів. Максимальна висота, на якій можна працювати по ворожих цілях – 20 кілометрів.
- Другий тип – IRIS-T SLS. Це вже комплекс для використання на ближніх дистанціях. Його максимальна дальність – всього 12 кілометрів, а висота – лише 8.
Головна відмінність між ними не тільки в далекобійності, але й у тому, що в SLS немає транспортно-пускових контейнерів.
Який вигляд мають IRIS-T SLM та IRIS-T SLS / Фото Diehl Defence
Німеччина надає Україні другий тип – далекобійні комплекси IRIS-T SLM. Окрім можливості збивати повітряні загрози з відстані в майже пів сотні кілометрів, ця система має потужні радіолокаційні станції, які можуть фіксувати цілі з відстані у 250 кілометрів при будь-яких погодних умовах.
Конструкція IRIS-T SLM
Сама пускова установка стоїть на колісній базі 8х8, або ж має модифікації на гусеничній основі. Це дозволяє використовувати цю систему ППО практично в будь-якому місці. Зважаючи, який рельєф фронту буває після обстрілів, можливість долати перешкоди – це дуже хороша опція.
Однак IRIS-T SLM – це стаціонарний комплекс. Для його роботи потрібно встановлення та обладнання відповідної позиції.
Це, звичайно, займає трішки часу. Щоб компенсувати незручності, інженери компанії Diehl Defence забезпечили випущеним ракетам можливість рухатися зі швидкістю в 3 Маха. А це означає, що повітряним цілям російських окупантів буде дуже важко уникнути зіткнення.
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Крім того, сам комплекс може працювати по кількох цілях одночасно і при цьому обертатися на 360 градусів. А щоб ворожі обʼєкти в небі було легше наздогнати і вразити, ракета оснащена супутниковою навігацією, радіокомандною та інерційною системами, а ще – інфрачервоною головкою самонаведення.
Цікаві рішення німці втілили й у самій конструкції ППО. Кожен елемент має повну незалежність від платформи. Це дозволяє маскувати ЗРК, легко їх перевозити та збирати цілісну конструкцію вже на місці. І найважливіше – автономність деталей дає можливість комбінувати різноманітні запчастини й технології ЗРК в залежності від нагальних потреб.
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Можливості німецького зенітно-ракетного комплексу
Більшість технічних характеристик, як і ціну цього комплексу німці тримають у секреті. Адже це нова розробка, яка через початок повномасштабного вторгнення Росії на територію України ще навіть не стала на озброєння Бундесверу.
IRIS-T легко інтегрується до вже наявних систем ППО / Фото Diehl Defense
З відомого – у ЗРК немає сліпих зон, що є суттєвою перевагою. Адже незалежно від того, як саме встановлений комплекс, він однаково зафіксує ворожу ракету, літак, БпЛА чи гелікоптер.
Керувати снарядом, як і самим комплексом, можна віддалено зі спеціального командного пункту. Завдяки тому, що інженери Diehl Defence добре продумали програмне забезпечення, IRIS-T можна легко інтегрувати до вже наявних систем ППО.
Це особливо важливо сьогодні, коли Росія посилює інтенсивність обстрілів і щодня атакує українські міста та об’єкти критичної інфраструктури. Тож такі комплекси можуть суттєво посилити наші Сили протиповітряної оборони, закрити українське небо від російських повітряних загроз та пришвидшити перемогу України.