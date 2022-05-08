Может ли она нести угрозу для России, – Зеленский записал обращение в разбомбленной Бородянке
8 мая 2022 , 09:15Читати новину українською
Владимир Зеленский записал видео в разбомбленной Бородянке. Президент спросил, какую угрозу мог нести этот город, мирные люди, засыпавшие в объятиях в своих квартирах для России.
Город Бородянка – одно из многих преступлений этой войны. Позади меня не военная база, не секретный объект, а простая девятиэтажка. Может ли она нести угрозу безопасности для России, для одной восьмой части суши, для второй армии мира,
– спросил президент.