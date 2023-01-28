"Киев может затопить": в Укргидрометцентре отреагировали на фейк, распространяемый в сети

В сети активно распространяется фейк о том, что Киев может затопить. Людей призывают не паниковать, поскольку никакой угрозы пока нет.

В Укргидрометцентре заявили, что этот фейк на протяжении последних дней активно распространяют разные телеграм-каналы. В то же время, людей успокоили: никакой угрозы для украинской столицы пока нет.

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Сегодня в социальных сетях и телеграм-каналах распространяется информация, что столицу может затопить. Уверяем вас, что для Киева нет угрозы негативных последствий и затопления,

– говорится в сообщении.

Кроме того, людям заявили, что специалисты контролируют ситуацию. Если что-нибудь изменится, предупреждения опубликуют. Украинцев просят доверять только информации из официальных источников.

Жители киевской многоэтажки оригинально решили проблему со светом

В украинской столице из-за террористических ударов российских оккупантов остается сложной ситуация со светом. Однако местные жители проявляют креативность.

В частности, жители одной из многоэтажек установили генератор на улице, а дальше – провели от него кабель на 5-й этаж. Важно, что такая изобретательность отнюдь не противоречит правилам безопасности.

В сети жителей многоэтажки хвалят за креативность. В то же время, украинцам, которые также хотят подарить себе свет, напоминают о правилах безопасности. Их соблюдение спасает жизнь.