В Укргідрометцентрі заявили, що цей фейк упродовж останніх днів активно поширюють різні телеграм-канали. Водночас людей заспокоїли: жодної загрози українській столиці наразі немає.

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Сьогодні у соціальних мережах та телеграм каналах шириться інформація, що столицю може затопити. Запевняємо вас, наразі для Києва немає загрози негативних наслідків та затоплення,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, людям заявили, що фахівці контролюють ситуацію. Якщо щось зміниться, попередження опублікують. Українців просять довіряти лише інформації з офіційних джерел.

Жителі київської багатоповерхівки оригінально розв'язали проблему зі світлом

В українській столиці через терористичні удари російських окупантів залишається складною ситуація зі світлом. Однак місцеві жителі проявляють креативність.

Зокрема, мешканці однієї з багатоповерхівок встановили генератор на вулиці, а далі – провели від нього кабель на 5-ий поверх. Важливо, що така винахідливість аж ніяк не суперечить правилам безпеки.

У мережі жителів багатоповерхівки хвалять за креативність. Водночас українцям, які також хочуть подарувати собі світло, нагадують про правила безпеки. Їхнє дотримання рятує життя.