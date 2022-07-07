путин не отказывается от открытой мобилизации в россии, – Гудков

Эксперты уже чаще говорят об объявлении мобилизации в россии. Однако молодежь там не слишком поддерживает войну и не хочет воевать. К тому же молодежь россии может с оружием пойти против путинского режима.

Об этом 24 канала рассказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков. По его словам, путин не отказывается от мобилизации, судя по сплетням, которые ходят вокруг кремля.

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Гудков считает, что путин рассматривает мобилизацию как одно из средств, когда начнет терпеть военное поражение.

"Но пока в кремле считают, что они уже имеющимися силами заставят Украины к миру и будут торговаться с Западом", – говорит он.

Гудков объяснил, что путина в основном поддерживает пожилое население, которое уже не воюет. А молодежь как раз не слишком настроена на войну и не поддерживает ее.

И если будут мобилизовывать молодежь, то, чтобы не получилось так, что рано или поздно она развернет свое оружие против путинского режима. В кремле этого тоже опасаются,

– ответил он.

Оппозиционер отметил, что если украинская армия будет громить россиян на поле боя, то в кремле не исключают объявления мобилизации и прорабатывают это как реальный план.

Могут ли россияне пойти на войну за деньги? Гудков говорит, что деньги у путина на войну еще есть, они сейчас используются в качестве основного инструмента мобилизации.

"Но молодежь гораздо меньше поддерживает войну, чем более взрослое население. Поэтому они боятся объявлять всеобщую мобилизацию для молодежи, чтобы это не сработало в обратную сторону", – добавил он.

По мнению оппозиционера, негативное настроение молодежи – это один из факторов, сдерживающих Россию от открытой мобилизации.

Гудков подтверждает, что молодежь может пойти на войну за деньги, но только часть. По его мнению, возможности путина по денежной мобилизации исчерпываются или придется платить сумасшедшие деньги.

Но я не думаю, что путин будет тратить огромные деньги на съем. Скорее всего, он объявит открытую мобилизацию и будет там пропагандой загонять людей на фронт.

– заявил оппозиционер.

Гудков о плане путина и открытой мобилизации в России: видео



К слову, издание Bloomberg обнародовало причину, почему путин не хочет объявлять открытую мобилизацию. Мол, это будет означать публичное признание войны, которая не идет "по плану". То есть будет отрицать парадигму, которую выстраивает российская пропаганда.