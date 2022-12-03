Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламаха. По его словам, такой прогноз выглядит слишком апокалиптическим и сомнительным. Маловероятно, что Россия решится на такие дикие шаги.
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НАТО может отправить Россию в 17 век за 2 – 3 дня
Как подчеркивает Саламаха, любая подозрительная атака на одну из стран НАТО вызовет ответную реакцию. В ответ Альянс просто поставит точку на будущем России.
НАТО способна нанести такой ущерб России за 2-3 дня, что она окажется в 17 или 18 веке. И вылезти оттуда без внешней помощи будет невозможно,
– отметил Саламаха.
Кроме того, диверсии на таких объектах действительно сомнительны. Их ведь достаточно мощно охраняют усилиями спецслужб и частных охранных структур. Потому маловероятно, что российские спецслужбы смогут незаметно провести такую операцию.
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Угроза ракетного удара по Украине: коротко
- Российские оккупанты продолжают накапливать ракеты для последующего массированного ракетного удара по Украине. Впрочем, оккупанты немного изменили стратегию.
- Как отметил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк, оккупанты сейчас не наносят ракетные удары вполне сознательно. Они ожидают, когда в Украине существенно похолодает, чтобы возможные последствия были еще более жесткими.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подчеркнул, что оккупанты не прекратят наносить ракетные удары. По разным данным, у россиян еще осталось ракет примерно на 3 – 4 таких атаки.