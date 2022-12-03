Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Николай Саламаха. По его словам, такой прогноз выглядит слишком апокалиптическим и сомнительным. Маловероятно, что Россия решится на такие дикие шаги.

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НАТО может отправить Россию в 17 век за 2 – 3 дня

Как подчеркивает Саламаха, любая подозрительная атака на одну из стран НАТО вызовет ответную реакцию. В ответ Альянс просто поставит точку на будущем России.

НАТО способна нанести такой ущерб России за 2-3 дня, что она окажется в 17 или 18 веке. И вылезти оттуда без внешней помощи будет невозможно,

– отметил Саламаха.

Кроме того, диверсии на таких объектах действительно сомнительны. Их ведь достаточно мощно охраняют усилиями спецслужб и частных охранных структур. Потому маловероятно, что российские спецслужбы смогут незаметно провести такую операцию.

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