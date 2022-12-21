Хотя и распространяются слухи о вероятном наступлении оккупационного войска на Киев. Об этом 24 каналу рассказал российский оппозиционный политик Дмитрий Гудков.

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Путину не нужно проблемы

Совершенно очевидно, что Путину не нужны никакие проблемы с Беларусью,

– заметил Гудков.

Он также подчеркнул, что не верит распространенным предположениям, что якобы российский диктатор может устранить Лукашенко, если тот официально не будет вступать в войну против Украины. Так, без своего приспешника Путин получит совсем другую ситуацию внутри Беларуси – там, вероятно, будет революционная ситуация.

"Эту революционную ситуацию Лукашенко пока удерживает штыками. Как только не будет Лукашенко, то некому будет контролировать там ситуацию", – пояснил российский оппозиционный политик.

Самопровозглашенный президент Беларуси до последнего будет пытаться избежать официального вступления в войну против Украины. Он делал это с начала полномасштабного вторжения и сейчас, когда все приближается к военному поражению России, у Лукашенко нет никакой причины менять свою политику.

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