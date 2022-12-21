Хоча й поширюються чутки про ймовірний наступ окупаційного війська на Київ. Про це 24 каналу розповів російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
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Путіну не треба проблеми
Абсолютно очевидно, що Путіну не потрібні жодні проблеми з Білоруссю,
– зауважив Гудков.
Він також підкреслив, що не вірить поширеним припущенням нібито російський диктатор може усунути Лукашенка, якщо той офіційно не вступатиме у війну проти України. Так, без свого посіпаки Путін отримає зовсім іншу ситуацію всередині Білорусі – там, ймовірно, буде революційна ситуація.
"Цю революційну ситуацію Лукашенко поки утримує штиками. Як тільки не буде Лукашенка, то не буде кому контролювати там ситуацію", – пояснив російський опозиційний політик.
Самопроголошений президент Білорусі до останнього намагатиметься уникнути офіційного вступу у війну проти України. Він робив це з початку повномасштабного вторгнення і зараз, коли все наближається до військової поразки Росії, Лукашенку немає жодної причини змінювати свою політику.
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Загроза наступу з Білорусі: останні новини
- Повідомлялося, що після зустрічі Владіміра Путіна та Алєксандра Лукашенка почалися масові пересування військової техніки й підготовка до атаки. Однак згодом цю інформацію спростували. Військовий експерт Михайло Притула зауважив, що у Путіна поки немає сил для нападу з Білорусі.
- За його словами, для наступу на Україну з території Білорусі там має бути зосереджено щонайменше 200 – 300 тисяч військових, бронетехніка, артилерія, ракетні війська, велика кількість автомобільної техніки тощо. Ба більше, це все треба зібрати одномоментно.
- У Міноборони України наголосили, що ризик наступу з білорусі існує, оскільки вона системно підтримує Росію та дозволяє атакувати нашу країну зі своєї території. Проте міністр оборони Олексій Резніков заявив, що про вступ у війну саме білоруських військових не йдеться.