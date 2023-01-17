"Можем нажать кнопку": Кадыров угрожает миру ядерной войной

В России еще раз продемонстрировали, что готовы уничтожить мир ради иллюзорных планов диктатора Путина. Собственно, самопровозглашенный лидер Чечни Рамзан Кадыров констатировал, что Кремль может принять решение о нажатии на "красную кнопку".

Уже всем очевидно, что Россию нужно лишить ядерного арсенала, ведь посредством него она шантажирует мир и может даже его уничтожить. Собственно, Кадыров не скрывает, что Путин может запустить ядерную ракету ради "безопасности России". Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на вражеские СМИ.

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Российские террористы ненавидят человечество

В одном из своих недавних интервью главарь кадыровцев в очередной раз озвучил один из самых бессмысленных тезисов кремлевской пропаганды о том, что "Россия никогда не проиграет войны", а даже если это станет возможным, то у Путина есть "красная кнопка", которая спасет "вторую" армию мира" от стыда.

Мы можем нажать кнопку – и Салам-Алейкум! Как сказал наш президент, зачем нам нужен мир без России,

– заявил Кадыров.

Доподлинно неизвестно, под действием каких "веществ" озвучивал этот маразм Кадыров, а если он это говорил в сознании – это свидетельствует о его интеллектуальной ограниченности и ненависти к человечеству. Ибо очевидно, что адекватный, здоровый и миролюбивый человек такого никогда не скажет.

Самопровозглашенный лидер Чечни шантажирует мир ядерным оружием: смотрите видео

Следует сказать, что тема с применением Россией ядерного оружия совершенно не нова. Собственно, осенью прошлого года Кремль активно вбрасывал в информационное поле нарративы о том, что Путин может применить для "сохранения государства" тактическое ядерное оружие. Было даже мнение, что произойдет это тогда, когда Вооруженные Силы отразят Херсон, ведь он вроде бы по российской "конституции" не принадлежит Украине.

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Однако, как мы видим, Херсон контролирует украинская армия, а Путин не использовал ядерный арсенал для "сохранения целостности своего государства", хотя и якобы имел для этого какие-то "конституционные основания". Тогда и тема с ядерным шантажом провалилась в информационной дыре и возникала не так часто.

Как бы там ни было, однако на всякий случай лучше быть подготовленным к возможной ядерной угрозе. Маловероятно, что российский диктатор запустит по нашему государству хоть одну ядерную ракету, однако проинформированным в этом вопросе лучше быть заранее.



Как выжить во время ядерного взрыва / Картинка 24 Канала