В эфире телемарафона секретарь СНБО прокомментировал заявления российских властей. Алексей Данилов подчеркнул, что оккупанты не смогут этого сделать, передает 24 Канал.

Кстати говоря Несчастливая 9-ка Путина: что известно об А-50, который сбили над Азовским морем

Может ли Россия производить новые самолеты

Если речь идет о детских самолетах, которые производятся для детей, то, конечно, они могут заменить игрушки, которые сегодня получают из Китая, на детские самолеты. Ни о каких 600 самолетах речь не может идти, потому что это физически с учетом санкций, которые сейчас действуют против этой страны, невозможно. Они даже 10 – 20 не смогут сделать качественных,

– подчеркнул Данилов.

Также чиновник добавил, что у оккупантов уже есть "каннибализм". Объяснил, что захватчики берут 2 – 3 самолета и из них собирают один. Ведь по-другому просто не имеют, где взять современные средства, чтобы ставить на современные самолеты.

"Это и авионика, и электроника, многие другие вещи, которые в России никогда не производились, и они не способны это производить, потому что не находятся в том развитии, в котором находятся цивилизованные страны мира", – подчеркнул Данилов.

Обратите внимание! По состоянию на утро 18 января украинские защитники уже уничтожили 331 российский самолет. Кстати, недавно наши воины сбили ДРЛО А-50. Интересно, что таких самолетов у агрессора всего 9. Вернее, было девять в начале полномасштабной войны.